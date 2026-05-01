Морозы до -15. Какие регионы попадут под власть «майской зимы»

Весна в этом году не спешит радовать теплом даже в мае. В какие регионы вернутся аномальные морозы — в материале 360.ru.

Майская зима Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала РИА «Новости», что жителей Якутии ждут холода и снег. «Несмотря на дневное тепло до +10-15 градусов на юге Якутии, на севере будет „майская зима“, особенно в Верхоянске, так как ночная температура достигает -15 градусов», — подчеркнула специалист. Волны тепла в ближайшее время не стоит ждать и жителям крайних северных районов Сибири и Дальнего Востока, которые встречают весну и лето позже остальных россиян.

Погодные рекорды Совершенно другая ситуация прогнозируется в Москве — туда уже в эти выходные придет теплая погода. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с агентством уточнила, что днем воздух прогреется до +14 градусов, но ночью будет еще прохладно. Москвичи смогут порадоваться солнечным дням благодаря антициклону, который определит погоду 2 и 3 мая. В Подмосковье будет прохладнее — столбики термометров поднимутся до +10…+15 градусов. «Температура воздуха еще будет ниже климатической нормы и только 3 числа она вернется в норму», — подчеркнула Позднякова. Некоторые специалисты не исключают, что погода в Москве в начале мая побьет сразу три суточных рекорда по теплу.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале, что 5, 6 и 7 числа может установиться до +24 градусов днем, а ночью — до +15. Если эти прогнозы сбудутся, то погода обновит рекорды 2001, 2008 и 1975 года. «Пятого, шестого, седьмого мая по ночам — +10… 15, днем — 21-24 градуса тепла. Соответственно, будут побиты рекорды 2001 года — +18,4, 2008 года — +19,3, 1975 года — +21,5», — уточнил эксперт. По его словам, волна субтропического тепла накроет Центральную Россию уже в начале недели — после полудня 4 мая наступит метеорологическое лето. На южные регионы Урала и Западной Сибири после Первомая нахлынут ливни до 20-30 литров дождевой воды, местами прогремят грозы. Это произойдет из-за влияния деградирующей высотной ложбины циклона, насыщенной полями облачности и небольших дождей. В Коми и Ненецком округе могут пойти снегопады, а в Краснодарском крае прогнозируются мощные дожди. Погода без осадков ждет только жителей Карелии и Ленинградской области, добавил Тишковец.