Аномальные морозы ждут Москву в выходные

Вильфанд: Подмосковье ждет до −27 градусов в ночь на воскресенье

Холодная погода с аномально низкими температурами ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие выходные. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптиков, температура будет на 7-9 градусов ниже климатической нормы, местами в области столбики термометров опустятся до −27 градусов.

В ночь на субботу в центре Москвы ожидается -10 …-12 градусов, в спальных районах — -15…-20, по области — до -26.

«В ночь на воскресенье температура уже в столице будет около -20 градусов, а по области — до -27. Это приличный морозец», — сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что такую погоду формирует мощный антициклон, влияющий сейчас почти на всю территорию России. В субботу атмосферное давление в столице будет приближаться к рекордно высокому значению — свыше 770 миллиметров ртутного столба.

«Рекорд вряд ли будет превзойден, но такое давление означает, что небо будет безоблачным или с очень тонкой облачностью, и произойдет сильное выхолаживание подстилающей поверхности», — отметил синоптик.

Ранее сильные осадки принес в Подмосковье циклон «Фрэнсис». На Московской железной дороге собрали и вывезли 1,1 миллиона кубометров снега.