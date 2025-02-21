В День защитника Отечества на рыбных рынках «Москва — на волне» начнется акция в поддержку бойцов спецоперации. Подробности сообщили на сайте mos.ru .

Благотворительное мероприятие стартует 23 февраля, акция продлится в течение месяца. Покупатели смогут приобрести рыбные консервы на рынках в Косино-Ухтомском и Митине, а затем оставить продукт в специальной корзине.

Собранные товары отправят в один из штабов «Москва помогает», откуда из передадут в военные части. Рыбные консервы — вкусный, сытный и полезный элемент рациона. Продукт легко хранить и транспортировать в условиях боевых действий.

Такие акции традиционно проходят на столичных ярмарках. В декабре на мероприятии «Подвешенный мандарин» москвичи собрали 1,5 тонны цитрусовых для жителей приграничных регионов и благотворительных фондов.

Жители столицы и волонтеры собрали более 30 тысяч подарков бойцам СВО ко Дню защитника Отечества, сообщил мэр Сергей Собянин. Акция прошла более чем на 50 площадках Москвы.