Акция «Ночь театров» пройдет в Новом Манеже в Москве

На площадке театрального пространства «Арт-платформа» в Новом Манеже в ночь с 27 на 28 марта проведут акцию «Ночь театров». Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Москвичей и гостей столицы приглашают принять участие в акции с 17:00 27 марта по 05:00 28 марта. В ходе 12-часового марафона они смогут посмотреть разные спектакли и концерты.

«На протяжении всей ночи на двух сценах и в лектории будут проходить спектакли, читки, мастер-классы и перформансы для зрителей разных возрастных категорий», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Культурный центр «Хитровка» подготовил кукольный спектакль «Прогулка в темноте», который вдохновлен картинами Марка Шагала. Также посетителям акции покажут музыкальный спектакль «Евгений Онегин: версия Ленский» с рэпом, техно и иммерсивными вставками.

А 28 марта в 01:30 пройдет открытая репетиция спектакля «Вафельное сердце» с участием актрисы Юлии Пересильд. Театральный квартет «Заячий стон» исполнит stand-up-мюзикл «Комедия о смысле жизни».

Всего в «Ночь театров» пройдет более 120 мероприятий. Чтобы попасть на эти выступления, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте мэра Москвы.