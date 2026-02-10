Акция «Как я встретил… новых друзей» пройдет в «Острове Мечты» 14 февраля

Парк развлечений «Остров Мечты» запускает акцию «Как я встретил… новых друзей» в честь 14 февраля. В День святого Валентина посетителям от 18 до 35 лет предложат не только прокатиться на аттракционах, но и познакомиться с людьми, с которыми можно разделить эмоции.

Для этого им будут раздавать бумажные браслеты одного из трех цветов, соответствующих разным маршрутам и ритмам отдыха. Красный — для неспешных атмосферных прогулок и романтических разговоров, зеленый — для командных приключений и впечатлений, синий — для любителей острых ощущений.

Группы по интересам стартуют с главной аллеи каждые 20 минут с 13:00 до 18:00. Организаторы акции называют это возможностью прожить день вместе с людьми, с которыми действительно по пути.