Агропромышленный комплекс построят в Троицке по программе МаИП

Агропромышленный комплекс площадью 32 тысячи квадратных метров для предприятий пищевой промышленности возведут в Троицке. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«После ввода в эксплуатацию здесь будет создано 320 рабочих мест для квалифицированных специалистов», — добавил он.

Это позволит придать новый импульс развитию административного округа. Чтобы воплотить в жизнь такой проект, столичные власти смогли привлечь в регион одного из лидеров отечественного пищевого рынка — Уральскую агропромышленную группу. Производственные здания для нее построит один из столичных девелоперов.

Общая площадь участка — 5,4 гектара, он расположен в доступном для транспорта месте.

Программа масштабных инвестпроектов действует в Москве с 2016 года. По ней инвесторы могут на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты при условии создания новых рабочих мест.