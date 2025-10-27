Пенсионерка стала жертвой пожара в пятиэтажке под Нижним Новгородом

Пожар охватил пятиэтажный дом в поселке Гидроторф Балахнинского округа. Не обошлось без жертв, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 12 квадратных метров. На место были направлены шесть спасателей.

Специалисты эвакуировали из задымленных помещений 10 человек, в том числе двоих детей. Несмотря на усилия сотрудников МЧС, пожар унес жизнь 91-летней пенсионерки. Проводится проверка.