Звук падения метеорита впервые зафиксировали на видео

MSN: метеорит упал на крыльцо жилого дома в Канаде и попал на видео

Впервые в истории удалось записать звук падения метеорита. Это произошло на острове Принца Эдуарда в Канаде, сообщил сайт MSN .

Летом прошлого года супружеская пара вышла из дома и направилась на прогулку с собаками, как вдруг метеорит рухнул прямо у них за спиной. Мужчина сравнил звук с выстрелом из ружья, но понял, что это было, лишь вернувшись домой.

Камера наружного наблюдения, висящая на доме, запечатлела этот момент. На улице осталось около семи граммов крошащейся породы.

Куратор коллекции метеоритов университета Альберты подтвердил супругам их предположение.

В декабре в Якутии упал астероид. Ученые смогли заранее просчитать, что он появится, и определить траекторию его движения.