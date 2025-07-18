Вице-президент США Вэнс назвал чушью данные об эротичном письме Трампа Эпштейну

Статья Wall Street Journal о письме-поздравлении с эротическим рисунком, который якобы отправил президент страны Дональд Трамп — чушь. Об этом заявил Вице-президент Америки Джей Ди Вэнс в соцсети X .

«Эта история полная и абсолютная чушь. Wall Street Journal должно быть стыдно такое публиковать», — написал он.

Вэнс напомнил, что послания никто не видел, журналисты никогда не показывали его — потому что оно не существует. Кроме того, в другой публикации вице-президент обвинил Wall Street Journal в нарушении журналистикой этики.

Ранее газета написала, что Трамп подарил на 50-летие финансисту Джеффри Эпштейну, которого сейчас обвиняют в секс-торговле, рисунок с контуром обнаженной женщины. Сам президент отрицает эту информацию и пригрозил судом. Он отметил, что журналистов уже предупредили о вероятном разбирательстве.