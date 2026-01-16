«Звучит как начало анекдота»: Италия высмеяла отправку европейских военных в Гренландию

Италия отказалась отправлять воинский контингент в Гренландию на фоне угроз США

Италия не будет посылать своих военных в Гренландию на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа, поскольку не видит в этом смысла. Об этом заявил министр обороны Гуидо Крозетто, слова которого привело немецкое издание Die Zeit .

«15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев — это звучит как начало анекдота», — добавил он.

По словам Крозетто, это не соревнование по отправке военных в другие страны.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что не верит в принципиальность и решительность Евросоюза в случае попытки силового захвата Гренландии со стороны США. По его мнению, критика американской политики в блоке сильно приглушена.