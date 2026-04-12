Звезду сериала «Зимородок» задержали по подозрению в употреблении наркотиков

Актрису популярного турецкого сериала «Зимородок» Алейну Бозок задержали в Стамбуле по подозрению в употреблении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по республике.

Полицейские в ночь на 12 апреля провели операцию по задержанию 17 человек. Всего в список входили 24 подозреваемых, но некоторые из них находились за границей.

Помимо употребления и хранения наркотиков, их заподозрили в посредничестве в проституции.

Генпрокурор Стамбула Фатих Денмез уточнил, что проверка выявила положительные результаты на содержание наркотических средств в организме у 77% турецких знаменитостей. В рамках масштабной операции уже задержали 255 человек, расследование продолжается.

Ранее по делу о наркотиках задержали популярного актера Бурака Дениза, известного по роли в сериале «Королева ночи». Суд отправил его под стражу.