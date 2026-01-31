В Турции задержали известных артистов по делу о наркотиках

Рэпера Реймена и еще нескольких артистов задержали в Турции по делу о наркотиках

Полиция Турции в ходе масштабной операции задержала нескольких известных артистов по подозрению в причастности к наркопреступлениям. Об этом сообщила газета Hürriyet со ссылкой на Генеральную прокуратуру Стамбула.

Среди задержанных — популярный рэпер Реймен (Юсуф Акташ), комик Хасан Джан Кая и рэпер Эмирхан Чакал. Операции прошли одновременно в четырех городах страны.

В материале отметили, что среди подозреваемых есть и известные личности.

Подробности обвинений и дальнейшие процессуальные действия в отношении знаменитостей пока не раскрыли, расследование продолжается. Турецкие власти не раз заявляли о жесткой борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с вовлеченностью публичных лиц.

