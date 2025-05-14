Звезда НХЛ Мичков попал в ДТП в Дубае. С хоккеиста потребовали 100 тысяч долларов

С хоккеиста Матвея Мичкова потребовали 100 тыс. долларов после ДТП в Дубае

Российская звезда Национальной хоккейной лиги Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае. Теперь со спортсмена требуют 100 тысяч долларов, сообщил Telegram-канал Shot .

По словам хоккеиста, в момент аварии за рулем арендованного кабриолета BMW 430 находился его друг. Но по документам авто оформлено на 20-летнего игрока «Филадельфии Флайерз». Компания по аренде машин потребовала от Мичкова компенсацию.

«Причем, паспорта Мичкова и его друга удерживаются владельцем прокатной конторы, который, по словам адвоката Мичкова, пытался шантажировать хоккеиста, требуя 100 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей) за молчание», — отметили авторы поста.

Защитник спортсмена утверждает, что тот был трезв и находился на пассажирском сиденье, и что действия владельца автомобильной компании незаконны. Дело передали в прокуратуру Дубая.

Несколько дней назад на Шри-Ланке произошла авария с пассажирским автобусом — он рухнул в пропасть. Минимум 16 человек погибли.