Пассажирский автобус упал в пропасть на Шри-Ланке

При аварии с автобусом на Шри-Ланке погибли не менее 16 человек и 35 пострадали

Пассажирский автобус рухнул в пропасть на Шри-Ланке, погибли как минимум 16 человек. Об этом сообщило издание Daily Mirror .

Автобус выехал из Катарагамы в Курунегалу, на главной дороге Нувара-Элия – Гампола съехал с дороги и упал с обрыва.

Личности погибших в результате ДТП пока не установлены, причина аварии выясняется. Около 25 пострадавших в результате аварии доставили в медицинские учреждения Котмале и Нувара-Элия.

По информации местной полиции, попавший в аварию автобус принадлежит транспортному управлению Шри-Ланки.

Ранее в Турции туристический автобус столкнулся с груженным бревнами грузовиком и легковым автомобилем. В результате столкновения погибли шесть человек.