Пассажирский автобус упал в пропасть на Шри-Ланке

Пассажирский автобус рухнул в пропасть на Шри-Ланке, погибли как минимум 16 человек. Об этом сообщило издание Daily Mirror.
Автобус выехал из Катарагамы в Курунегалу, на главной дороге Нувара-Элия – Гампола съехал с дороги и упал с обрыва.
Личности погибших в результате ДТП пока не установлены, причина аварии выясняется. Около 25 пострадавших в результате аварии доставили в медицинские учреждения Котмале и Нувара-Элия.
По информации местной полиции, попавший в аварию автобус принадлежит транспортному управлению Шри-Ланки.
Ранее в Турции туристический автобус столкнулся с груженным бревнами грузовиком и легковым автомобилем. В результате столкновения погибли шесть человек.
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