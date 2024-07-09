Грузинский лидер Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию во вражеской политике, которая привела к санкциям со стороны США и Евросоюза. Об этом президент написала на своей странице в соцсети Facebook*.

«За аннулированием учений США последовала заморозка 30 миллионов евро для сил обороны», — отметила глава государства.

Это стало ответом на действия правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», считает Зурабишвили.

Соединенные Штаты с помощью президента Грузии могут готовить «цветную революцию», заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки. При этом США собираются обвинить Россию во всех проблемах Грузии.

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