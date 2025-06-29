Зурабишвили призвала оппозицию к единству на митинге в Тбилиси

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на протестной акции в Тбилиси и призвала оппозицию к единству. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Демонстрация началась 29 июня. Митингующие собрались у здания парламента, проспект Руставели перед ним перекрыли. Участники акции потребовали освободить задержанных активистов и лидеров оппозиционных партий.

«Я буду там, где есть единство. Если вы спросите меня, какие у меня амбиции, то у меня есть единственная цель — спасти страну вместе… Они (власти — прим. ред.) не смогут сделать что-либо, есть мы будем едины», — заявила Зурабишвили на митинге.

Ранее массовая акция протеста состоялась в Тбилиси в мае. Пару тысяч человек прошли по центральным улицам города, а затем собрались на площади Европы. Демонстранты требовали освободить задержанных на акциях сограждан и провести новые парламентские выборы.