В Тбилиси прошла массовая акция протеста

Пару тысяч человек прошлись по центральным проспектам Тбилиси шествием, после чего собрались на площади Европы. Об этом сообщило РИА «Новости».
Шествие началось с разных локаций грузинской столицы, его приурочили ко Дню Европы. Собрание на площади Европы состоялось в мирной обстановке, но патрульная полиция дежурит на прилегающей территории.
Митингующие потребовали освободить задержанных в ходе акций протестов граждан и провести новые парламентские выборы в стране.
В Грузии проходят практически непрерывные протестные акции с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после решения премьер-министра Ираклия Кобахидзе приостановить до 2028 года рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС. Правоохранители в ходе акций задержали несколько сотен человек.
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