Действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили присоединилась к оппозиционной акции на центральных улицах Тбилиси. Об этом сообщили РИА «Новости».
В последний день перед инаугурацией избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили грузинская оппозиция организовала акцию «живая цепь» в знак протеста. По данным местных телеканалов, в городе привели в готовность бригады спецназа и сотрудников полиции. Зурабишвили заявила, что не собирается покидать пост президента страны после истечения ее полномочий в связи с тем, что, по ее мнению, единственным законным представителем власти в стране является она сама.
Ранее в Тбилиси отменили церемонию зажжения новогодней елки. По словам мэра грузинской столицы Кахи Каладзе, праздничное мероприятие проведут тогда, когда радикальная оппозиция не будет мешать детям зажечь елку.
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Зурабишвили присоединилась к оппозиции на акции протеста
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