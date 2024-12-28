Зурабишвили присоединилась к оппозиции на акции протеста

В последний день перед инаугурацией избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили грузинская оппозиция организовала акцию «живая цепь» в знак протеста. По данным местных телеканалов, в городе привели в готовность бригады спецназа и сотрудников полиции. Зурабишвили заявила, что не собирается покидать пост президента страны после истечения ее полномочий в связи с тем, что, по ее мнению, единственным законным представителем власти в стране является она сама.

Ранее в Тбилиси отменили церемонию зажжения новогодней елки. По словам мэра грузинской столицы Кахи Каладзе, праздничное мероприятие проведут тогда, когда радикальная оппозиция не будет мешать детям зажечь елку.