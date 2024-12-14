Жителей Тбилиси призвали не приходить на зажжение елки
Мэр Тбилиси Каладзе попросил не приходить в центр города на зажжение елки
Церемонию зажжения новогодней елки в Тбилиси отменили в связи с акциями протеста сторонников оппозиции. Об этом на брифинге заявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе, его процитировал «Sputnik Грузия».
«Праздничное мероприятие проведут тогда, когда радикальная оппозиция не будет мешать детям зажечь елку», — подчеркнул градоначальник.
Он добавил, что отмена мероприятия на проспекте Руставели является еще одним доказательством необходимости отмены «либерального фашизма» в Грузии.
Церемонию зажжения новогодней елки в Тбилиси переносят не первый раз. Власти планировали провести праздничное мероприятие в центре города еще 6 декабря.
В Грузии прошли выборы президента, по итогам которых главой республики избрали кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Кавелашвили. После оглашения результатов сторонники оппозиции продолжили проводить митинг у здания парламента.