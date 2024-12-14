Жителей Тбилиси призвали не приходить на зажжение елки

Мэр Тбилиси Каладзе попросил не приходить в центр города на зажжение елки

Церемонию зажжения новогодней елки в Тбилиси отменили в связи с акциями протеста сторонников оппозиции. Об этом на брифинге заявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе, его процитировал «Sputnik Грузия» .

«Праздничное мероприятие проведут тогда, когда радикальная оппозиция не будет мешать детям зажечь елку», — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что отмена мероприятия на проспекте Руставели является еще одним доказательством необходимости отмены «либерального фашизма» в Грузии.

Церемонию зажжения новогодней елки в Тбилиси переносят не первый раз. Власти планировали провести праздничное мероприятие в центре города еще 6 декабря.

В Грузии прошли выборы президента, по итогам которых главой республики избрали кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Кавелашвили. После оглашения результатов сторонники оппозиции продолжили проводить митинг у здания парламента.