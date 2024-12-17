Зурабишвили подтвердила свой отказ покинуть пост президента Грузии
Зурабишвили пообещала не сдавать мандат президента Грузии после 29 декабря
Приближение срока окончания полномочий президента Грузии не заставило Саломе Зурабишвили изменить свою позицию. В интервью швейцарской газете Temps глава республики подтвердила, что не намерена сдавать мандат.
Она подчеркнула, что единственным условием ухода с поста президента станут новые выборы в парламент, потому что действующих депутатов она считает нелегитимными,
«Да, ничего не изменилось», — ответила Зурабишвили на вопрос о сохранении своей позиции по отказу оставить пост президента 29 декабря.
Политик добавила, что намерена остаться вместе с грузинским народом, который встал на защиту своего европейского будущего и не хочет иметь ничего общего с правящей партией «Грузинская мечта».
Начавшиеся в конце ноября протестные акции в Грузии все еще продолжаются. Первой искрой стало заявление премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Вышедшие на улицу сторонники оппозиционных партий устроили стычки с полицейскими.
В минувшую субботу, 14 декабря, в Грузии впервые провели выборы президента через коллегию выборщиков. Победителем и единственным претендентом на пост лидера республики стал кандидат от «Грузинской мечты», известный футболист Михаил Кавелашвили. Его инаугурация пройдет 29 декабря, где действующий лидер страны Саломе Зурабишвили должна передать полномочия.