Зурабишвили подтвердила свой отказ покинуть пост президента Грузии

Приближение срока окончания полномочий президента Грузии не заставило Саломе Зурабишвили изменить свою позицию. В интервью швейцарской газете Temps глава республики подтвердила, что не намерена сдавать мандат.

Она подчеркнула, что единственным условием ухода с поста президента станут новые выборы в парламент, потому что действующих депутатов она считает нелегитимными,

«Да, ничего не изменилось», — ответила Зурабишвили на вопрос о сохранении своей позиции по отказу оставить пост президента 29 декабря.

Политик добавила, что намерена остаться вместе с грузинским народом, который встал на защиту своего европейского будущего и не хочет иметь ничего общего с правящей партией «Грузинская мечта».

Начавшиеся в конце ноября протестные акции в Грузии все еще продолжаются. Первой искрой стало заявление премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Вышедшие на улицу сторонники оппозиционных партий устроили стычки с полицейскими.

В минувшую субботу, 14 декабря, в Грузии впервые провели выборы президента через коллегию выборщиков. Победителем и единственным претендентом на пост лидера республики стал кандидат от «Грузинской мечты», известный футболист Михаил Кавелашвили. Его инаугурация пройдет 29 декабря, где действующий лидер страны Саломе Зурабишвили должна передать полномочия.