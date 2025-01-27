Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили попыталась натравить на Россию президента США Дональда Трампа. В ходе встречи с американским лидером в Париже она попросила его «заняться Грузией», сообщило издание The Hill.

«Идея Зурабишвили заключается в том, что США необходимо оказать давление на Россию», — отметили журналисты.

По данным источника издания, Зурабишвили убеждала Трампа, что США для Грузии являются стратегически важным регионом, о котором нельзя забывать.

«Зурабишвили уверяла Трампа, что США не должны допустить, чтобы регион перешёл к Москве», — добавили авторы статьи.

Ранее стало известно, что в качестве стипендиата американского Института Маккейна Зурабишвили займётся продвижением идеи о необходимости войны между Грузией и Россией.

Политик попросила не называть ее бывшим президентом республики. Зурабишвили настаивает, что является единственным легитимным лидером Грузии.