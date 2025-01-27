Зурабишвили обратилась к Трампу с тайной просьбой о России
The Hill: Зурабишвили попросила Трампа заняться Грузией, чтобы навредить России
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили попыталась натравить на Россию президента США Дональда Трампа. В ходе встречи с американским лидером в Париже она попросила его «заняться Грузией», сообщило издание The Hill.
«Идея Зурабишвили заключается в том, что США необходимо оказать давление на Россию», — отметили журналисты.
По данным источника издания, Зурабишвили убеждала Трампа, что США для Грузии являются стратегически важным регионом, о котором нельзя забывать.
«Зурабишвили уверяла Трампа, что США не должны допустить, чтобы регион перешёл к Москве», — добавили авторы статьи.
Ранее стало известно, что в качестве стипендиата американского Института Маккейна Зурабишвили займётся продвижением идеи о необходимости войны между Грузией и Россией.
Политик попросила не называть ее бывшим президентом республики. Зурабишвили настаивает, что является единственным легитимным лидером Грузии.