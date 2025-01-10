Зурабишвили потребовала не называть ее бывшим президентом Грузии

Саломе Зурабишвили в рамках открытия форума Института Хадсона о Грузии попросила не называть ее бывшим президентом страны. Об этом сообщил телеканал 1TV.GE .

«Единственная маленькая, но большая поправка, которую я должна внести в ваше выступление, это то, что я не бывший президент», — подчеркнула Зурабишвили после выступления главы института.

По словам политика, она является единственным легитимным лидером Грузии. Зурабишвили добавила, что ни она, ни оппозиция не признают результаты состоявшихся 26 октября выборов и избрание главой страны экс-футболиста Михаила Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили накануне заявила, что продолжит выполнять «функции президента» из своего нового офиса. Официально срок ее полномочий закончился 29 декабря после церемонии инаугурации нового грузинского лидера.