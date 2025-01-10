Зурабишвили потребовала не называть ее бывшим президентом Грузии

Jay Kogler/Keystone Press Agency
Фото: Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Саломе Зурабишвили в рамках открытия форума Института Хадсона о Грузии попросила не называть ее бывшим президентом страны. Об этом сообщил телеканал 1TV.GE.

«Единственная маленькая, но большая поправка, которую я должна внести в ваше выступление, это то, что я не бывший президент», — подчеркнула Зурабишвили после выступления главы института.

По словам политика, она является единственным легитимным лидером Грузии. Зурабишвили добавила, что ни она, ни оппозиция не признают результаты состоявшихся 26 октября выборов и избрание главой страны экс-футболиста Михаила Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили накануне заявила, что продолжит выполнять «функции президента» из своего нового офиса. Официально срок ее полномочий закончился 29 декабря после церемонии инаугурации нового грузинского лидера.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте