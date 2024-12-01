Зурабишвили назвала провокацией сообщения о наемниках из Украины среди протестующих

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией сообщения о том, что воевавшие на Украине грузинские наемники планируют присоединиться к протестующим в Тбилиси. Ее слова привело РИА «Новости» .

«Я получила несколько разных сообщений, что якобы грузинские военные прибыли с Украины и готовятся присоединиться к протесту. Это не что иное, как провокация», — заявила Зурабишвили.

Она призвала не верить этим слухам, потому что эта информация направлена против протеста, так как он беспокоит правящую партию больше всего.

Зурабишвили отметила особую значимость того, чтобы демонстрации продолжались без вмешательства политических партий и даже ее самой. Она также призвала общество и неправительственные организации заставить Конституционный суд рассмотреть ее иск о нелегитимности прошедших парламентских выборов.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выразила поддержку участникам антиправительственных демонстраций, которые проходят в Тбилиси.