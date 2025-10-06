Зурабишвили готовилась войти во дворец президента при успехе штурма

Экс-глава Грузии Саломе Зурабишвили готовилась войти в президентский дворец в Тбилиси в случае госпереворота. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави 2» .

«Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента. <…> Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась», — сказал политик.

По словам главы правительства, в день проведения митинга, который потом перерос в штурм президентского дворца, Зурабишвили находилась рядом с толпой протестующих. После провала штурма бывший лидер заявила, что осуждает такие попытки захвата государственных учреждений.

Оппозиция устроила протесты в день выборов органов местного самоуправления в Тбилиси в субботу, 4 октября. Митингующие стали штурмовать президентский дворец. Полицейским пришлось применять водометы. Среди правоохранителей травмы получили более 25 человек.