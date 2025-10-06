Сегодня 16:11 Опять ЕС, опять Майдан: чему научат Тбилиси сорванный госпереворот и подлость партнеров 0 0 0 Фото: Karol Serewis, Jay Kogler / www.globallookpress.com Мир

Грузия

Дипломатия

Протесты

Россия

Евросоюз

Оппозиция

Майдан

Кая Каллас

Грузия требует от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти в минувшие выходные. В ЕС обвинения в адрес своей дипломатии отвергают. Все происходящее невольно наводит на мысль, а не разойдутся ли пути Тбилиси и Брюсселя так, что никакого возобновления процесса открытия переговоров после 2028 года уже не будет.

Провалившийся Майдан Запланированные протесты оппозиции в день выборов органов местного самоуправления начались в Тбилиси 4 октября. Проходило все бурно, со штурмом президентского дворца, применением водометов, задержанными и пострадавшими. Среди полицейских травмы получили более 25 человек. На следующий день премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционные силы попытались организовать в Тбилиси Майдан во время акций протеста на фоне муниципальных выборов. Он обратил особое внимание, что это уже пятая за последние четыре года попытка насильственного свержения власти в Грузии и она вновь потерпела неудачу.

Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели пятую попытку устроить Майдан в нашей стране. В течение четырех лет «наци» пять раз пытались свергнуть власть, устроить Майдан. Ираклий Кобахидзе

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в тот же день объявил, что республика ждет официальных извинений от ЕС за поддержку попытки госпереворота. Это требование стало ответом на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призывали все стороны в Грузии воздержаться от насилия и отвергли обвинения в адрес дипломатии ЕС. Папуашвили при этом предлагал всем представителям Евросоюза воздерживаться от распространения ложных сообщений о выборах в Грузии, которые лишь укрепляют стремление радикальных сил «подрывать демократию и верховенство закона в стране».

Фото: Jay Kogler/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС На фоне обвинений в адрес Евросоюза кажется закономерным задаться вопросом, а как же планы по евроинтеграции. Да, до конца 2028 года процесс открытия переговоров с Евросоюзом и так поставили на паузу, но все же.

Об этом Кобахидзе объявлял в ноябре 2024 года, отметив, что обсуждение этих переговоров стало инструментом для раскола общества. Вместе с тем он назвал государственной задачей войти в состав ЕС в 2030 году.

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com

«Следует подчеркнуть, что отношения Грузия — ЕС по своему содержанию являются двусторонними и могут быть только двусторонними. Мы гордая и уважающая себя нация с многовековой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в Евросоюз как милость, которую он должен нам оказать», — говорил премьер. Тогда же он подверг критике множество действий Брюсселя, упомянув в том числе принятие резолюций против правительства Грузии.

Интересно Грузия подала заявку на членство в ЕС еще в марте 2022 года. Статус кандидата получила в декабре следующего года. Однако еще в июне 2024-го Евросоюз приостановил процесс приема Грузии и заморозил часть финансовой помощи в республике. Поводом стал инициированный «Грузинской мечтой» закон об иностранных агентах. Также ЕС раскритиковал еще один принятый грузинским правительством закон — о запрете ЛГБТ-пропаганды*. Грузия подала заявку на членство в ЕС еще в марте 2022 года. Статус кандидата получила в декабре следующего года. Однако еще в июне 2024-го Евросоюз приостановил процесс приема Грузии и заморозил часть финансовой помощи в республике. Поводом стал инициированный «Грузинской мечтой» закон об иностранных агентах. Также ЕС раскритиковал еще один принятый грузинским правительством закон — о запрете ЛГБТ-пропаганды*.

Несмотря на обещание «Грузинской мечты» о том, что к 2030 году республика будет лучше всех подготовлена к вступлению в ЕС, нельзя исключать, что пути страны и Евросоюза разойдутся окончательно, заявил в беседе с 360.ru политолог Данила Гуреев. И если Тбилиси пойдет по другому пути, то лишь окажется в плюсе.

Фото: Jay Kogler/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Когда мы с вами рассуждаем на тему, возможно ли, что после событий грузины полностью откажутся от проекта Евросоюза? Да, скорее всего, да. И на самом деле, они сделают довольно правильно. Потому что, во-первых, Грузию в Евросоюз никто не впустит, а во-вторых, ей там делать нечего. Никаких серьезных плюсов она от этого не получит», — пояснил специалист.

Членство ЕС не даст Грузии преференций ни с энергетической точки зрения, ни с экономической, ни с какой-либо другой. Мне кажется, грузины начинают это понимать. Но не все. Есть часть общественности, которая до сих пор уверена в том, что вступит республика в Евросоюз и заживут они богато. Но еще раз повторюсь, никакого богатства впереди не будет. Будет только украинский сценарий. Данила Гуреев

Если смотреть шире, продолжил он, то все страны внутри ЕС можно разделить на два типа: те, кто кормит других, и те, кто эти средства забирает, не имея ничего. И первым, и вторым на самом деле от этого положения уже не особо хорошо.

«ЕС дает возможность беспошлинной торговли, для кого-то это выгодно. Например, если ваши товары пользуются большой популярностью на международных рынках, в первую очередь европейских, то вступление в ЕС позволит открыть эти рынки и без особого труда наводнить их своими товары. Но если же ваши товары не особо ликвидные, то открытие этих рынков приведет к тому, что вы просто убьете свою собственную промышленность», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Если снова взять Грузию, то вполне вероятно, что никаких денег она от европейцев в будущем не получит, потому что у них самих с ними сейчас все очень сложно. Но сама-то она что может дать ЕС?

«Ну, например, грузинское вино, условно, да? Но проблема в том, что это вино выращивается и в других регионах Евросоюза. И в Италии, и во Франции, и в Испании. Вопрос: может ли грузинское вино на массовых рынках конкурировать с французскими винами или итальянскими? Вопрос, конечно, открытый. Но ответ понятный — нет. То же касается и других товаров, производимых в Грузии», — считает Гуреев.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

При этом гораздо более открытым для этой продукции был и остается российский рынок. Плюс сама грузинская экономика всегда была экспортоориентирована на Россию, напомнил политолог. Обусловлено это и историческими, и географическими факторами. «И хотя ЕС пытался использовать этот акт вступления как элемент мягкой силы, который довольно хорошо сработал на украинцах, который хорошо работает над турках, с грузинами эта морковка перед носом не особо что-то дает, что показывают события и последних дней, и последних лет», — заключил он.

* запрещенная в России экстремистская организация.