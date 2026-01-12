Зумеры стали первым поколением, равнодушным к построению карьеры

Молодые американцы отказались от построения карьеры. Работники поколения Z (зумеры) не задерживаются на одном месте службы дольше 1,8 года. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на данные опросов сервиса Gateway Commercial Finance.

Более 60% респондентов заявили, что рассматривают работу как временную занятость. При этом почти половина заявила о готовности покинуть свой пост в течение года, каждый четвертый готов это сделать без предупреждения начальства и коллег.

Эксперт по психическому здоровью работников Кристина Мюллер назвала ситуацию на рынке труда среди молодежи фундаментальным сдвигом.

«Зумеры поставили на первое место свое психическое здоровье и независимость от получения зарплат. В отличие от предыдущих поколений, они не хотят оставаться на работе, которая ставит под угрозу эти ценности, даже если им грозит финансовая нестабильность», — заявила эксперт.

Каждый четвертый работник поколения Z заявил, что не чувствует перспектив для карьеры на текущей работе, при этом почти половина признала, что не видит причин для сохранения лояльности одной компании.

Исследователи отметили, что новое поколение рассматривает работу как сделку, которая приносит краткосрочные выгоды, а не постоянные гарантии в получении выплат.

Покидающие офисы зумеры находят заработок в азартных онлайн-играх и создании контента для сайта OnlyFans.

Короткий цикл постоянной работы привел к тому, что рекрутеры стали чаще отказывать молодым американцам в найме из-за риска, что кандидат уйдет через полгода. Это приведет к тому, что зумеры не получат достаточного опыта, что впоследствии скажется на поиске реальной работы.

Профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов ранее заявил, что через 10 лет зумеры станут основой самого неконкурентоспособного слоя населения. Он пояснил, что молодые люди хотят ничего не делать, но при этом мечтают о больших богатствах, не понимая, что для этого необходимо тяжело работать.