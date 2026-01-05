Зумеры станут нищими через 10 лет. У этого поколения нет перспектив, и вот почему

Через 10 лет зумеры станут самым многочисленным и богатым поколением. К такому выводу пришли исследователи Bank of America — одной из ведущих мировых финансовых компаний. Но российское экспертное сообщество отнеслось к исследованию скептически. Подробности — в материале 360.ru.

«Пробиться наверх все сложнее»

Анализ показал, что поколение Z тратит больше. Их расходы на необязательные товары и услуги растут быстрее, чем у других возрастных групп. Они чаще посещают рестораны, развлекаются и путешествуют, чем представители предыдущих поколений.

Их расходы почти вдвое превышают доходы. Исследование не уточняет, как покрывается разница, но, исключая криминальные схемы, есть только два основных варианта: помощь родителей или постоянное перекредитование. Это приводит к беготне от кредиторов, частой смене жилья и возможному банкротству.

«Пробиться наверх в западном мире все сложнее. У молодых людей нет сбережений для крупных приобретений, нет гарантированного заработка, чтобы взять кредит. В результате они не могут приобрести собственное жилье и вынуждены его арендовать, вместо собственной машины — каршеринг», — процитировало KP.RU профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова.

Отсутствие собственности стало образом жизни и чертой поколения. Однако за этим стоит чисто экономическая причина.