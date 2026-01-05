Зумеры станут нищими через 10 лет. У этого поколения нет перспектив, и вот почему
Через 10 лет зумеры станут самым многочисленным и богатым поколением. К такому выводу пришли исследователи Bank of America — одной из ведущих мировых финансовых компаний. Но российское экспертное сообщество отнеслось к исследованию скептически. Подробности — в материале 360.ru.
«Пробиться наверх все сложнее»
Анализ показал, что поколение Z тратит больше. Их расходы на необязательные товары и услуги растут быстрее, чем у других возрастных групп. Они чаще посещают рестораны, развлекаются и путешествуют, чем представители предыдущих поколений.
Их расходы почти вдвое превышают доходы. Исследование не уточняет, как покрывается разница, но, исключая криминальные схемы, есть только два основных варианта: помощь родителей или постоянное перекредитование. Это приводит к беготне от кредиторов, частой смене жилья и возможному банкротству.
«Пробиться наверх в западном мире все сложнее. У молодых людей нет сбережений для крупных приобретений, нет гарантированного заработка, чтобы взять кредит. В результате они не могут приобрести собственное жилье и вынуждены его арендовать, вместо собственной машины — каршеринг», — процитировало KP.RU профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова.
Отсутствие собственности стало образом жизни и чертой поколения. Однако за этим стоит чисто экономическая причина.
«Неконкурентоспособный слой населения»: что ждет зумеров через 10 лет
На Западе набирает популярность тренд, когда молодые люди, осознав, что не готовы к самостоятельной жизни, возвращаются в родительский дом. Этот феномен особенно заметен в США, отметил профессор. Раньше раннее взросление и независимость были нормой в западных странах.
В условиях жесткой конкуренции зумерам кажется, что их усилия напрасны. Среди поколения Z все больше людей предпочитают не работать, не учиться и не развивать профессиональные навыки, отметил Сафонов.
В результате вырастает неконкурентоспособный слой населения. И через 10 лет они будут нищими. Потому что рынок труда не стоит на месте. Невозможно 10 лет ничего не делать, а потом стать успешным бизнесменом.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве России
Через 10 лет зумеры могут стать самой многочисленной группой, поскольку часть старшего поколения уйдет из жизни. Однако, подчеркнул специалист, это не означает, что они автоматически получат все богатства.