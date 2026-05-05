Зумеры на Западе массово пошли в церковь за знакомствами

Молодые люди на Западе начали использовать церковные богослужения как площадку для знакомств и поиска партнеров. К такому выводу пришли специалисты исследовательской компании Barna Group .

По их данным, поколение Z посещает службы в среднем около двух раз в месяц — это рекордный показатель для возрастной группы. За два года доля молодых мужчин, которые считают религию очень важной, выросла с 28% до 42% и обогнала девушек.

В церкви, отмечают эксперты, нет платы за вход и не нужно проверять «красные флаги», а поговорить можно прямо на скамье или на выходе после службы.

Священники тоже подстраиваются под запрос. В церкви Святого Иосифа в Гринвич-Виллидж запустили встречи «Пицца на церковные скамьи». Перед мессой молодежь собирается в соседней пиццерии, а потом компанией идет на службу.

Многие признаются: познакомились на приходском мероприятии, а теперь воскресная месса — их общий ритуал. В церковь приводят не только друзей, но и партнеров.

Также зумеры стали проявлять больший интерес к библиотекам, чтобы сбежать от информационного шума.