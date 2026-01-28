Зубастый террор. Пираньи устроили охоту на людей на бразильском курорте

В Бразилии пираньи атаковали людей на пляже, пострадали не менее 10 пловцов

В Бразилии отдыхающие, спасающиеся от жары в акватории реки Парагасу, стали жертвами внезапной атаки пираний. Пострадали 10 человек, сообщило издание Mirror .

Агрессивные рыбы напали на отдыхающих, в числе которых были иностранцы, на северо-востоке страны. Пираньи искусали зашедших в воду людей за ступни и лодыжки. Это вызвало панику на берегу. Выбежавшие из воды люди оставляли следы крови на песке.

На место прибыли спасатели, оказавшие раненым первую медицинскую помощь. Местные власти ввели временный запрет на посещение этого участка пляжа.

По мнению экологов, пираньи давно обитают в реке Парагасу и такое поведение для них нехарактерно. Они предположили, что аномальная жара и высокая температура воды вызвали у них стресс, из-за которого они и появились в зоне массового скопления людей.

Ранее в Таиланде мурена укусила за руку россиянина.