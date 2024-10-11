Зрителям стало плохо во время просмотра секс-оперы в Германии

Guardian: в Германии 18 зрителям оперы с оргией вызывали скорую помощь

Зрителям откровенной оперы «Санкта» в Германии понадобилась срочная медицинская помощь из-за тошноты. Об этом сообщило The Guardian .

«В субботу у нас было восемь пациентов и еще 10 в воскресенье, им понадобилась помощь врачей», — рассказал представитель Штутгартской государственной оперы Себастьян Эблинг.

Шоу, созданное австрийским хореографом Флорентиной Хольцингер, известно своими скандальными и откровенными сценами. Зрители наблюдают на сцене половой акт, живой пирсинг, а также обилие настоящей и искусственной крови.

Организаторы призвали желающих попасть на оперу внимательно читать описание программы, чтобы быть готовыми ко всему происходящему.

Ранее артисту Московского театра сатиры вызвали скорую помощь из-за сердечного приступа. Ему стало плохо во время знакомства с новым худруком Евгением Герасимовым.