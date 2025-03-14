Зрители освистали Вэнса перед концертом в Кеннеди-центре

Публика освистала вице-президента США Джей Ди Вэнса перед концертом Национального симфонического оркестра в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Когда начались обычные предконцертные объявления, вице-президентская группа выстроилась в ложе. После этого в зале раздались свист и глумление. В ответ Вэнс ответил улыбкой и помахал рукой», — говорится в материале.

Причиной бурной реакции зрителей автор статьи назвал долгие проверки охраны, связанные с визитом вице-президента. В итоге начало концерта задержали на 25 минут.

Также Вэнса могли освистать из-за решения президента США Дональда Трампа уволить председателя совета директоров Кеннеди-центра.

Ранее демократы прервали выступление Трампа перед членами обеих палат конгресса США, освистав его. Позже в своей речи глава Белого дома поддел их, отметив, что Демократическая партия не признает его достижений.