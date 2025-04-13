Зритель умер в кинотеатре во время сеанса «Minecraft в кино»

Во время просмотра фильма «Minecraft в кино» в кинотеатре умер один из зрителей. Его смерть попала на видео.

Мужчина скончался на мемном моменте с куриным наездником. Опубликовавший в Сети кадры с места происшествия выразил надежду, что погибший «засейвил лут и установил место респауна».

Тренд с довольно варварским поведением зрителей на сеансах «Minecraft в кино» очень порадовал режиссера фильма Джареда Хесса. Он отметил, что не видит ничего предосудительного в беспорядках.

Хесс признался, что не может быть недовольным, когда у людей остаются веселые воспоминания о проведенном с близкими времени.