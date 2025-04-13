Зритель умер в кинотеатре во время сеанса «Minecraft в кино»
Во время просмотра фильма «Minecraft в кино» в кинотеатре умер один из зрителей. Его смерть попала на видео.
Мужчина скончался на мемном моменте с куриным наездником. Опубликовавший в Сети кадры с места происшествия выразил надежду, что погибший «засейвил лут и установил место респауна».
Тренд с довольно варварским поведением зрителей на сеансах «Minecraft в кино» очень порадовал режиссера фильма Джареда Хесса. Он отметил, что не видит ничего предосудительного в беспорядках.
Хесс признался, что не может быть недовольным, когда у людей остаются веселые воспоминания о проведенном с близкими времени.
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