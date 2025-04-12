«Веселые воспоминания». Режиссер «Minecraft в кино» поддержал хаос на сеансах с его фильмом

Тренд с беспорядками и варварским поведением зрителей на сеансах «Minecraft в кино» очень порадовал режиссера фильма Джареда Хесса. Об этом он заявил в интервью Entertainment Weekly .

В кинотеатрах во время показа «Minecraft в кино» творится настоящий хаос: крики, столпотворение и разбрасывание попкорна. Порой к успокоению зрителей привлекают полицию. Все благодаря тренду Сhicken jockey! («Зомби-наездник»).

«Забавно, когда чересчур веселое поведение приводит к тому, что вызывают полицию. Кажется, что обычная радость, аплодисменты и бросание попкорна не должны быть проблемой. Мне очень смешно, когда из-за попкорна приезжают копы», — заявил Хесс.

Он признался, что видел много смешных видео из кинотеатров, и назвал их просто чудесными.

«Особенно забавляет, когда люди забираются на плечи друг другу, чтобы выразить восторг во время просмотра фильма. Меня радует, что у людей остаются такие веселые воспоминания с близкими», — добавил режиссер.

Игра Minecraft оказалась одной из самых популярных среди детей. Также в список вошли Roblox, Warcraft и Dota.