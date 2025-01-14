Зоозащитники призвали ФИФА остановить убийства собак в Марокко перед ЧМ-2030

Зоозащитники: власти Марокко убьют более трех миллионов собак перед ЧМ-2030

Власти Марокко в рамках подготовки проведения матчей чемпионата мира по футболу 2030 года убьют более трех миллионов бродячих собак для расчистки улиц. На это указали в петиции Международной коалиции по защите животных , обращенной к ФИФА.

Авторы отметили, что ежегодно в Марокко убивают около 300 тысяч собак. Но после того, как страну выбрали для проведения чемпионата мира по футболу, число жестоких расправ над животными возросло.

По данным зоозащитников, государственные службы отлова используют запрещенные в других странах виды убийства животных в виде отравления стрихнином путем инъекций или добавления в пищу. Кроме того, собак отстреливают и доставляют в специальные учреждения для последующего умерщвления.

После массового убийства трупы животных сжигают или закапывают в крупных ямах. Все это происходит публично на глазах жителей, включая детей и туристов.

Международная коалиция защиты животных призвала ФИФА осудить остановить убийство животных и потребовать от властей Марокко прекратить средневековые практики под угрозой отстранения от проведения чемпионата мира.

Марокко вошло в число шести стран, которые примут матчи чемпионата мира по футболу в 2030 году. В утвержденный ФИФА список также включили Аргентину, Парагвай, Уругвай, Испанию и Португалию. Таким образом впервые мундиаль пройдет сразу на трех континентах.