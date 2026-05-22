Зона отчуждения ЧАЭС превратилась в крупнейший в Европе заповедник

Чернобыльская зона отчуждения стала одним из наиболее крупных природных убежищ для диких млекопитающих в Европе. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society .

В ряде районов северной Украины и на территории зоны отчуждения ЧАЭС установили 174 фотоловушки. Выяснилось, что наиболее высокое разнообразие животных наблюдалось в Чернобыльской зоне и на территории Древлянского заповедника. Фотоловушки чаще всего фиксировали волков, оленей, лосей, рысей и лошадей Пржевальского.

Исследователи отметили, что популяция животных, вероятно, восстановилась благодаря отсутствию людей. Если ограничить доступ, запретить охоту и свести к минимум хоздеятельность, то можно получить такой результат. Это подтвердило и то, что на обычных территориях и в небольших заповедниках этот показатель оказался в разы ниже.

Шесть лет назад в Чернобыле обнаружили редкое насекомое, входящее в Красную книгу, — бабочку голубую ленточницу. Это насекомое размером с небольшую птицу и размахом крыльев до 11 сантиметров.

Прошлой осенью в Чернобыле обнаружили собаку с голубой шерстью.