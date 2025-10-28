Собак с голубой шерстью заметили в Чернобыле

На территории Чернобыля обнаружили собак с голубой шерстью. Об этом сообщила со ссылкой на организацию «Собаки Чернобыля» написало издание Daily Mail .

Организация опубликовала кадры, на которых цвет шерсти одной из собак — полностью голубой. Причина изменения шерсти неизвестна. По словам членов организации, изменения случились недавно, ранее голубых собак на территории Чернобыля не было.

Предположительно, изменение цвета шерсти могло произойти из-за внешних загрязнений химическими реагентами. Авторы материала подчеркнули, что чернобыльские собаки адаптировались к местным высокотоксичным условиям, они получили уникальную генетику, которая позволяет им жить на территории отчуждения.

Испанские ученые установили, что живущие в Чернобыле лягушки стали невосприимчивы к высоким уровням радиации. Анализ более 200 самцов квакш показал, что радиация в Чернобыле никак не сказалась на их возрасте и скорости старения.