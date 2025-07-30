Зомби-хоррор, полностью снятый на iPhone, вышел на онлайн-платформах

Зомби-хоррор «28 лет спустя» появился на зарубежных онлайн-платформах. Один из сервисов, где можно посмотреть фильм, — Amazon Prime Video .

Особенность картины в том, что ее снимали без кинокамер — только на iPhone 15 Pro Max. Премьера состоялась месяц назад, за это время фильм окупился в прокате, собрав 150 миллионов долларов при бюджете в 60.

Ранее режиссер Валерия Гай Германика рассказала, как снимает боди-хоррор с Леонидом Якубовичем в одной из ролей.

По ее словам, многолетний ведущий «Поля чудес» — «мегакрутой актер» и легко принял ее приглашение. Экранной партнершей телезвезды станет Мария Кончаловская, а съемки, как ожидается, займут всего один день.