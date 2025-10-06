Золото впервые в истории подорожало до 3950 долларов за унцию

Цена золота обновила исторический максимум на фоне затянувшегося шатдауна в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Биржевая стоимость драгметалла впервые в истории превысила отметку в 3950 долларов за унцию. Подорожание декабрьских фьючерсов в понедельник, 6 октября, составило 1,23%.

Источники агентства отметили, что спрос на золото поддерживают экономическая неопределенность в Штатах, наступившая из-за шатдауна, и ожидания по снижению ставки ФРС.

Предыдущий исторический максимум цены на золото обновился в начале сентября. Тогда стоимость за тройскую унцию превысила 3600 долларов.