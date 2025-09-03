Цена на золото обновила исторический рекорд

Цена на золото обновила исторический максимум. Стоимость фьючерса с поставкой в декабре на бирже Comex впервые торгуется выше 3600 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота поднялась в 22:20 по московскому времени на 2,39%. Привлекательность драгоценного металла повысилась из-за ухудшения экономической ситуации и ожидания снижения процентных ставок в США, отметили финансовые аналитики.

Стоимость золота обновляет рекорд второй день подряд. Накануне в 05:48 по московскому времени цена на золото поднялась на 0,97% и составила 3550,20 долларов за унцию. По состоянию на 05:53 стоимость снизила рост, а к 06%: 02 по московскому времени ускорила рост и достигла 3552,4 доллара за тройскую унцию.

Евросоюз задумался о вывозе своего золота из США, с инициативой в июне 2025 года выступил экс-депутат Европарламента Фабио де Маси. Золотые резервы захотели вернуть Германия и Италия.