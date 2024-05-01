Мир 01 мая 2024, 05:48 «Знаменует сдвиг». Новый корабль ВС России вызвал тревогу в США NI: «Адмирал Головко» воплотил в себе все требования к современным кораблям РИА «Новости»

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Недавно вошедший в строй военно-морского флота России фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплотил в себе требования к новому поколению военных кораблей. Об этом заявил обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу.

«Будучи частью нового поколения многоцелевых фрегатов, он („Адмирал Головко“ — прим. ред.) знаменует собой заметный сдвиг <…> в сторону продвинутых ракетных платформ», — сказал Сичиу.

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Он объяснил, что фрегаты проекта 22350 могут выполнять очень большой спектр задач, в том числе противолодочную оборону, нанесение ударов по территории и сопровождение крупных кораблей.

Эксперт отдельно отметил вооружение фрегата, которое состоит не только из ракет «Калибр» и противокорабельной системы «Оникс», но и из новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». В итоге «Адмирал Головко» превратился в плавучий носитель ракет, отражающий «все растущие требования современной войны на море».

Ранее военный аналитик и главный редактор «Национальной обороны» Игорь Коротченко заявил, что полученные Украиной американские танки Abrams не приспособлены к географическим условиям. В итоге российские военные с легкостью смогли уничтожить западные машины.