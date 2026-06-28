Знаменитый морской слон Нил вновь вышел к людям и устроил переполох в Австралии

Морской слон по кличке Нил, ставший интернет-знаменитостью в Австралии, снова появился в населенных районах Тасмании, сообщила ABC . Самец весом больше тонны вышел на сушу, однако вновь оказался на дороге, создав помехи для движения.

Нил уже не первый год привлекает внимание местных жителей. Ранее он прославился тем, что грыз дорожные конусы, лежал перед автомобилями и регулярно выбирался в жилые районы. Сейчас животное стало значительно крупнее, а его поведение изменилось из-за взросления.

Сотрудникам природоохранной службы пришлось переместить морского слона с проезжей части с помощью специальных мягких шестов и щитов. В ведомстве подчеркнули, что такие методы являются международной практикой и не причиняют животному вреда.

Ранее спасатели освободили тюленя, запутавшегося в рыболовной сети в районе Балтийской косы.