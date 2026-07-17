Знаменитый лев с челкой умер в Китае

В Китае в возрасте 17 лет умер знаменитый лев с челкой по имени А Хан

Знаменитый белый лев А Хан, прославившийся на весь мир необычной челкой, умер 14 июля в зоопарке Гуанчжоу в возрасте 17 лет. Об этом сообщило издание Guangdong News .

А Хан был редким южноафриканским белым львом. Такой окрас вызван генетической мутацией. Он стал суперзвездой соцсетей в мае 2022 года, после того как один из посетителей опубликовал его снимки.

Вместо привычной пышной гривы у А Хана была идеально ровная, свисающая на лоб челка, из-за чего его стрижку в интернете прозвали каре или маллетом.

Администрация зоопарка заявила, что никто бы не рискнул стричь льва. Идеально прямая челка получилась из-за высокой влажности воздуха в сочетании с жарой. А Хан вылизывал лапы и приглаживал шерсть на голове, а влажный климат довершил процесс, выпрямив волосы.

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