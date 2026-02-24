В Ленинградском зоопарке умер своенравный амурский тигр Амадей

На 17-м году в Ленинградском зоопарке умер амурский тигр Амадей. Он страдал от болезней почек, печени и кишечника. Сердце хищника остановилось 22 февраля, сообщила пресс-служба зверинца.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что амурский тигр Амадей пал 22 февраля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Его уход — большая и тяжелая утрата для всех нас. В октябре хищнику должно было исполниться 17 лет», — объявила администрация зоопарка.

Амадей приехал в Ленинградский зоопарк годовалым котенком и сначала всего боялся. Сотрудники нашли к нему подход, к 16 годам он вырос в солидного хищника с упрямым характером.

Такой возраст для амурского тигра считается преклонным. Амадей заработал целый букет болезней: патологические изменения в кишечнике, дистрофию печени и почек. Ветеринары и сотрудники зоопарка делали все, чтобы продлить его дни.

