Знал слишком много о Зеленском? За что убили бывшего советника Януковича

Застреленный недалеко от Мадрида бывший советник президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мог располагать компроматом на Владимира Зеленского. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, все представители нынешней украинской власти в свое время контактировали с администрацией Януковича, хотя сегодня в стране это не поощряется.

«Появление такого рода информации могло бы отрицательно сказаться на самом Зеленском, на его окружении и на отдельных персонах, которые сегодня находятся во власти и активно дистанцируются от предыдущих властей», — добавил он.

То же мнение, что и Мирошник, высказал в Telegram-канале блогер Анатолий Шарий. По его словам, бенефициаром убийства Портнова мог бы быть только офис президента Украины.

«К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение», — написал он.

По данным испанского издания ABC, следствие рассматривает две основные вероятные причины убийства — с Портновым могли расправиться как по политическим мотивам, так и из-за долгов.

Бывшего советника убили в городе Посуэло-де-Аларкон возле школы. Жертву поджидал мотоциклист. Увидев Портнова, убийца несколько раз выстрелил в него и скрылся.