Бывшего советника Януковича застрелили в Испании
Cadena SER: экс-советника Януковича Портнова застрелили возле Мадрида
Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили недалеко от Мадрида. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.
Портнов получил огнестрельное ранение в голову и четыре — в грудь. ЧП произошло рядом со входом в школу в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон.
По данным газеты ABC, преступник скрылся с места происшествия, полиция ведет его поиск.
Источники в полиции сообщили, что у ворот школы жертву поджидал мужчина на мотоцикле. Когда Портнов подъехал, он выстрелил в него, а затем скрылся. Силовики считают, что причиной убийства стало сведение личных счетов, хотя вероятны и другие мотивы.
На место отправили сотрудников судебно-медицинской полиции и отдела по расследованию убийств, они установят полную картину произошедшего.
Портнов находился в списках сайта «Миротворец», куда внесли многих жертв киевского режима.
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