Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили недалеко от Мадрида. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER .

Портнов получил огнестрельное ранение в голову и четыре — в грудь. ЧП произошло рядом со входом в школу в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон.

По данным газеты ABC, преступник скрылся с места происшествия, полиция ведет его поиск.

Источники в полиции сообщили, что у ворот школы жертву поджидал мужчина на мотоцикле. Когда Портнов подъехал, он выстрелил в него, а затем скрылся. Силовики считают, что причиной убийства стало сведение личных счетов, хотя вероятны и другие мотивы.

На место отправили сотрудников судебно-медицинской полиции и отдела по расследованию убийств, они установят полную картину произошедшего.

Портнов находился в списках сайта «Миротворец», куда внесли многих жертв киевского режима.

Ранее участника поджога Дома профсоюзов застрелили в Одессе.