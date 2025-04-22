Знаковая картина. Сафронов рассказал о работе над портретом Трампа

Американский телеканал CNN показал портрет президента США Дональда Трампа, который ему подарил российский коллега Владимир Путин. Автором полотна оказался художник Никас Сафронов. В беседе с 360.ru он раскрыл подробности своей работы.

По словам мастера, ему было лестно услышать слова помощника Трампа Стива Уиткоффа, который рассказал в интервью об искренней реакции президента США на этот подарок.

Сафронов отметил, что за всю свою творческую деятельность написал более 50 портретов глав государств, но именно эта работа стала для него знаковой, ведь на полотне запечатлен исторический момент.

«Эта работа скорее собирательная, где я, как художник, учел важные моменты: на фоне — Статуя Свободы и побережье Нью-Йорка — его родного города, кровь — последствие ранения, поднятая вверх рука с приспущенным флагом — символ непримиримости, возвращения величия США, и его легендарная кепка в другой руке, где написано: „Сделаем Америку снова великой“», — пояснил Сафронов.

Художник назвал бесценной работу, подаренную одним президентом другому в момент геополитического пика.

В марте Путин передал Трампу его портрет. Уиткофф успешно доставил подарок американскому лидеру, но саму картину публике не показали.