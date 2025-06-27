Премьер-министра Италии высмеяли в Сети из-за выпученных глаз

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони странно вела себя на саммите НАТО: шмыгала носом, выпучивала глаза, поджимала и облизывала губы. На странную мимику политика обратили внимание пользователи соцсетей.

На разошедшихся в интернете кадрах видно, как Мелони отвечает на вопросы журналистов, жутко выпучивая глаза. Некоторые пользователи Сети не исключили, что причиной странного поведения итальянского премьера является употребление наркотиков.

Высмеяла поведение Мелони и газета Daily Mail. Она опубликовала видео, на котором премьер-министр смачно закатила глаза после того, как президент Франции Эммануэль Макрон ей что-то шепнул.

Конфуз произошел на полях саммита G7 в Канаде, который проходил с 16 по 17 июня в Кананаскисе. В мероприятии приняли участие представители Соединенных Штатов, Италии, Франции, Великобритании, Канады, Германии, Японии, а также приглашенных государств-партнеров.