«Знаю более 47 лет». Байден ошибся, когда рассказал о знакомстве с Путиным

Действующий президент США Джо Байден в очередной раз перепутал даты, забыв, когда он познакомился с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил американский телеканал C-SPAN .

Американский лидер выступал перед новыми членами конгресса от Демпартии в воскресенье, 5 января.

«Я знаю Владимира Путина 47 лет. Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге», — заявил Байден.

Потом он еще раз поправился, отметив, что встретился с российским президентом после вступления в должность.

При этом первая встреча Путина и Байдена как глав государств состоялась летом 2021 года в Женеве. После этого у них были только телефонные переговоры.

Прошлой осенью Байден снова оговорился, когда на торжественном ужине в Белом доме во время приветствия гостей представился «своим мужем». До этого американский лидер отличился на саммите G7 в Бразилии, когда после выступления развернулся и забрел в тропический лес.