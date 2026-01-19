Стая крыс захватила больничную палату в Индии и устроила «рейд»

NTK: крысы захватили палату с пациентами в больнице в Индии

ЧП произошло 14 января в медицинском колледже города Гонда. На видео грызуны снуют по трубам под потолком, бегают над койками и забираются на тумбочку, чтобы исследовать пакет с продуктами.

По словам очевидцев, грызуны свободно перемещались по отделению. Лежачие пациенты не могли ничего предпринять. После публикации ролика в соцсетях власти раскритиковали руководство колледжа и потребовали немедленных действий. В ортопедическом отделении, где обнаружили крыс, уже разместили отраву.

Опрошенные изданием эксперты пояснили, что грызунов привлекает пища, которую приносят семьи пациентов. Теперь в больнице идет расследование для выявления виновных.

Ранее в Подмосковье обнаружили крысиное королевство. Грызуны обустроили свой «город» в одном из дворов ЖК «Гусарская баллада». Рядом проходит теплотрасса, так что жилье у крыс еще и с отоплением.