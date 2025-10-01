Зловещая угроза Трампа напугала американское правительство

Президент США Дональд Трамп предупредил демократов в конгрессе о том, что его администрация примет «необратимые меры», если правительство останется без финансирования. Об этом политик заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома, как передавало Reuters .

В случае шатдауна Трамп намерен прибегнуть к массовым увольнениям федеральных сотрудников и сворачиванию программ, которые поддерживают демократы. Он подчеркнул, что такие шаги будут «плохими для них и необратимыми».

Заявления Трампа прозвучали на фоне очередной попытки сената продлить финансирование правительства. Демократический законопроект, включавший продление медицинских льгот для миллионов американцев, провалился.

Следующим на голосование вынесли республиканский вариант без поправки о здравоохранении. Его также не пропустили. В результате США уже в ближайшие часы рискуют оказаться в 15-м шатдауне с 1981 года.

Федеральные ведомства уже подготовили планы действий. Часть офисов, занимающихся научными исследованиями, оказанием госуслуг и другими функциями закроют.

Десятки тысяч сотрудников отправятся в вынужденные отпуска. Военные, пограничники и другие работники «жизненно важных» служб останутся на своих постах, но не будут получать зарплату до решения конгресса.

Некоторые агентства, включая Минюст и социальную службу, разослали уведомления тем, кто потенциально может лишиться работы. Эти структуры возложили ответственность за происходящее на демократов.

Бюджетные кризисы стали регулярным явлением в США. Последний крупный шатдаун длился 35 дней, притом произошел он также при Трампе в 2018 году. Американская экономика потеряла около трех миллиардов долларов, что составило 0,02% ВВП.

О высоком риске шатдауна в США 30 сентября предупредил и вице-президент Вэнс.